Мэрия Парижа признала поражение в войне с крысами

В Париже число крыс давно превысило количество горожан. Этой напасти объявляли решительную войну, обещали избавить город от грызунов, изобретали эффективные меры. Но признали: война проиграна. Грегори Моро, мэр XI округа, с крысой на плече ходит по улицам Парижа и пытается подружить горожан с грызуном. Поясняя: крыса живая, бойкая, от неё сплошная польза.

Перед выборами мэра французской столицы главный наказ избирателей был таким: избавьте нас от крыс. При мэрии была создана рабочая группа, которая должна была найти эффективные меры борьбы. Закупили тысячи новых мусорных баков, расставили ловушки с ядом. Только крысы все эти ухищрения проигнорировали.

Минимум шесть миллионов крыс выходят каждый день на улицы Парижа как на работу. Горожане, конечно, не рады толпам грызунов, шныряющих у них под ногами. Но что поделать! Теперь у мэрии Парижа новая политика: гражданам разъяснили, что крысы "не представляют проблемы для общественного здоровья". А то, что они разносят разные нехорошие болезни... Так людям надо просто вакцинироваться! И с крысами подружиться.

