Apple представила супертонкий iPhone Air

Компания Apple 9 сентября провела презентацию и показала свои обновленные продукты. Особое внимание вызвала новая линейка "Айфонов". В этом году она представлена в четырех вариантах – 17, 17 Pro, 17 Pro Max, а также совершенно новый супертонкий iPhone Air.

iPhone 17 получил экран на 6,3 дюйма с частотой обновления в 120 герц, что раньше было доступно только в "профессиональной" линейке айфонов. Максимальная яркость - 3000 нит. В гаджете используется 6-ядерный процессор Apple A19, который быстрее и эффективных предыдущих. Телефон оснащен 48-мегапиксельной основной камерой, а также 48-мегапиксельной широкоугольным модулем.

Совершенно новый iPhone Air получил корпус толщиной всего в 5,6 миллиметра. У него титановая рамка, 6,5-дюймовый дисплей и единственный объектив основной камеры на 48 мегапикселей. В основе iPhone Air лежит энергоэффективный процессор Apple A19 Pro, а также новый модем C1X.

Apple также представила iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Новинки получили переработанный дизайн и новую мощную аппаратную платформу.

Кроме того, на презентации показали наушники AirPods Pro 3. Они получили перевод в режиме реального времени, а также функцию контроля сердечного ритма.