МИД России рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Непал

Россиян, находящихся в Непале, призвали к осторожности. МИД России предупредил граждан, что следует избегать мест массового скопления людей и соблюдать указания непальских властей. Дипведомство призвало сограждан воздержаться от поездок в Непал в свете беспорядков в этой стране.

В Непале 8 сентября начались массовые уличные протесты, переросшие в беспорядки. В результате есть погибшие и раненые. По имеющейся информации, граждан Российской Федерации среди пострадавших нет. Обстановка вокруг посольства России в Катманду остается спокойной.

Москва выступает за мирное разрешение внутриполитического кризиса в рамках национального правового поля. Российская сторона надеется на скорейшую нормализацию положения в дружественной стране, сказано в заявлении МИД России.