Глава Минздрава Швеции упала в обморок в прямом эфире

Прямой эфир телеканала SVT был прерван неприятным инцидентом. Транслировалась пресс-конференция, во время которой новый министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн потеряла сознание.

На пресс-конференции речь шла о перестановках в шведском правительстве. На сцене вместе с Ланн находились премьер-министр Ульф Кристерссон, министр энергетики и предпринимательства Эбба Буш и министр социальных дел Якоб Форсместед. Глава Минздрава потеряла сознание и упала, затем ее вывели из зала.

По предварительным данным, причиной обморока стало резкое падение уровня сахара в крови. Пресс-конференцию в результате пришлось перенести.