Полина Диброва сообщила, что отпустила прошлое после скандала

Дмитрий и Полина Дибровы разводятся. Жена шоумена увлеклась другом семьи Романом Товстиком. То, что бизнесмен женат и воспитывает шестерых детей, Полину не смутило.

Диброва наслаждается жизнью и старается не тратить нервы на разразившийся скандал. Полина успела съездить к семье в Ростов-на-Дону, позагорать в Турции, а сейчас она на Камчатке. В своем Telegram-канале Диброва рассказала, что впервые искупалась в Тихом океане.

"Ровно год назад я приехала с группой Dibrova Club на разведку, взрослым составом. На этот раз я взяла детей. После моих рассказов они мечтали посмотреть на все своими глазами. Голова кругом, сил нет, хочу спать, но эмоции зашкаливают!" — поделилась жена шоумена.

Полина призналась, что эта поездка стала для нее знаковой. Диброва смогла почувствовать единение с природой и отпустила прошлое. Теперь девушка готова к новой жизни. "В океан и отправила все лишнее. Посмотрим", — призналась она.

Отметим, что пока Полина наслаждается новой жизнью, ее соперница Елена Товстик льет слезы. Женщина борется с мужем за детей. Наследники не желают жить с Еленой и требуют, чтобы мать отпустила их к отцу. Женщина уверена, что Роман настроил детей против нее.