Военный эксперт Коротченко: Европа готовится к полномасштабной войне с Россией через пять лет

Европейцы обещают Украине оружие и военную технику, но кто и как будет оплачивать эти поставки? Может ли случиться так, что западные покровители по завершении конфликта предъявят счет, по которому киевский режим будет вынужден отдать ресурсы страны?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Цель и задача Запада были сформулированы ранее. Еще пять лет войны на Украине, чтобы к 2030 году Евросоюз мог перевооружиться, развернуть массовые армии вместо компактных контрактных, создать общеевропейский рынок оружия. И быть готовыми через пять лет к полномасштабной войне с Россией", - сказал эксперт.

