Назван новый глава правительства Франции

В Париже назвали нового главу правительства Франции. Кресло премьер-министра после отставки кабинета Франсуа Байру занял министр Вооруженных сил Себастьен Лекорню, сообщили в Елисейском дворце.

Национальное собрание вынесло главе правительства вотум недоверия накануне вечером. По итогам голосования Франсуа Байру пришлось подать президенту прошение об отставке с поста главы кабмина.

Во Франции – затяжной политический кризис. Байру стал четвертым премьер-министром чуть более чем за год. Как и его предшественник Мишель Барнье, он был смещен из-за проблем с бюджетом, передает ТАСС.