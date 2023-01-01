Вот почему одинокая Людмила Хитяева не общается с внуками после смерти сына: сделала все для их будущего, а в ответ получила оплеуху

Исполнив роль Дарьи в фильме "Тихий Дон", Людмила Хитяева стала настоящей звездой. В Советском Союзе ее знал каждый. Но сейчас народная артистка РСФСР живет затворницей, не общается даже с родными внуками.

15 августа Людмиле Ивановне исполнилось 95 лет. Она не отмечала очередной день рождения, только побывала на шоу Андрея Малахова, в котором впервые за много лет рассказала о своей жизни.

Оказывается, что вот уже два года актриса сторонится людей, общаясь только с родственниками. Хитяева признается, что жизнь ей больше не в радость. В 2023 году от сердечной недостаточности умер единственный сын артистки Павел. Мужчине было 69 лет. Звезда "Тихого Дона" уверяет, что ни в чем не нуждается. Жить в изоляции от общества ее добровольный выбор.

Вот только с внуками актриса хотела бы видеться чаще или хотя бы созваниваться. Но они выросли и забыли, что бабушка сделала очень важный вклад в их будущее. Еще при жизни сына Людмила Ивановна продала квартиру, которая досталась ей от родителей, а все вырученные деньги отдала Павлу. Он попросил средства на обучение сына и дочки. Хитяева просто не могла отказать, ведь и сама хотела, чтобы внуки чего-то добились в жизни, а это без хорошего образования маловероятно.

Но, когда умер Павел, Людмила Ивановна поняла, что хоть. Внуки и учились в заграничном университете, им явно не хватает достойного воспитания. Один из внуков, по словам Хитяевой, вырос трусливым.

"Внук как-то приехал — накаченный и красивый. Я сказала: "Мне надо заново с тобой знакомиться, не узнаю даже". К сожалению, он не пришел на похороны и даже не позвонил", — посетовала артистка.

Такое поведение наследника стало для звезды советского кино настоящей оплеухой. "Мне сказали, что он боится армии. Хотела бы, чтобы его взяли хотя бы писарем, раз стрелять не умеет. Я бы гордилась этим человеком, но внучка и внук меня разочаровывают", — поделилась Людмила Ивановна.

Напомним, Хитяева трижды была замужем, но родила только одного ребенка. Сына она обожала, и всегда предчувствовала его болезни. Незадолго до смерти Павла в доме актрисы упала и разбилась икона. Уже тогда Людмила Ивановна поняла, что случится что-то очень плохое.

Позже в смерти сына актриса винила невестку. Она считала, что Павел выбрал в жены плохого человека.