Силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника за вечер 9 сентября

9 сентября с 17:40 по московскому времени до 00:00 по московскому времени 10 сентября дежурными средствами ПВО уничтожены 22 вражеских дронов. В Министерстве обороны сообщили об уничтожении:

— шести БПЛА над территорией Брянской области;

— пяти БПЛА над территорией Курской области;

— четырех БПЛА над территорией Воронежской области;

— трех БПЛА над территорией Орловской области;

— двух БПЛА над территорией Республики Крым.

По одному беспилотнику сбили над территорией Белгородской области и над акваторией Черного моря.