Во Франции пройдут массовые акции протеста под лозунгом "Заблокируем всё"

10 сентября во Франции запланированы массовые акции протеста под лозунгом "Заблокируем всё". Население недовольно мерами жесткой экономии, предложенными правительством Байру, которому парламент выразил вотум недоверия. И хотя президент Эмманюэль Макрон накануне назначил нового главу кабмина - Себастьена Лекорню - это, похоже, не остановит французов.

Нынешнему премьеру 39 лет. Он из ближайшего окружения Макрона. Последние три года занимал пост министра обороны, а до этого был министром заморских территорий. Теперь Лекорню предстоит сформировать кабмин и согласовать с парламентом принятие госбюджета, не спровоцировав при этом новый политический кризис.