Катар пообещал ответить на агрессию Израиля

Катар не оставит без ответа нападение со стороны Израиля. Атакой на Доху Тель-Авив перечеркнул все усилия переговорщиков по сектору Газа и грубо нарушил международное право, заявил премьер-министр страны Мохаммед Аль Тани.

"Нападение Израиля на территорию Катара – это государственный терроризм и предательство. Это принцип политики Нетаньяху, который пытается дестабилизировать ситуацию в регионе в своих личных целях. Катар оставляет за собой право ответить на эту вопиющую агрессию. Наступил решающий момент: весь регион должен отреагировать на варварские действия человека, который полностью игнорирует международное право и этические нормы: атаке подверглись государство-посредник и делегация, ведущая переговоры", - сказал политик.

Целью серии ударов ВВС Израиля по Дохе стали здания, где располагалась делегация ХАМАС. В результате погиб сын лидера палестинского движения в секторе Газа, ряд членов организации и сотрудник катарской службы безопасности. Пострадали несколько гражданских лиц.

В Тель-Авиве заявили, что заблаговременно предупредили об атаках власти Катара и США. Однако президент Трамп подчеркнул, что недоволен действиями премьера Нетаньяху, который ничего с ним не согласовал.

В Дохе сообщили: Вашингтон передал информацию лишь через десять минут после того, как самолеты сбросили бомбы. Агрессию Израиля уже осудили многие мировые державы. Вечером 10 сентября ситуацию обсудят на экстренном заседании Совета безопасности ООН.