Гороскоп на сегодня, 11 сентября, для всех знаков зодиака

Овны

Вы поймете, где ваши ресурсы утекают впустую и что можно изменить уже сейчас. День также хорош для начала совместного проекта с кем-то, кому вы доверяете.

Тельцы

Представители этого знака сегодня притягивают как магнит – причем не только внешне, но и энергетически. Тот, кто вам нравится, увидит в вас нечто новое и захочет узнать поближе.

Близнецы

Хочется делать все и сразу, но не забывайте о теле – оно не железное. Постарайтесь внедрить новую полезную привычку или начать что-то в плане заботы о себе.

Раки

Скоро ваш внутренний художник проснется окончательно и попросит новые краски или телефон с шикарной камерой. Пора вспомнить о хобби и творчестве.

Львы

Дом покажет, где ему не хватает внимания. Возможно, вы захотите что-то переставить, покрасить, купить новый светильник или картину на пустую стену.

Девы

Солнце в вашем знаке попало под очарование Лилит. Кто-то решится на неожиданный разговор, дерзкую идею или проект, который давно манил.

Весы

Вы почувствуете, что умеете больше, чем думали. Возможно, придет вдохновение заработать на своем таланте подмечать в вещах что-то необычное.

Скорпионы

Бунтарка Лилит в вашем знаке делает вас героями дня. Она будет соблазнять вас совершить что-то дерзкое: обновить образ, выложить откровенный пост.

Стрельцы

Вам захочется тишины, свободы и шороха страниц, а не комментариев в мессенджере. Письменные практики, чтение книг придутся по душе.

Козероги

Пора проявиться! Неожиданное предложение, идея для блога или желание начать групповой проект – не отказывайтесь, сентябрь любит такие импульсы.

Водолеи

Представителей этого знака посетят мысли о том, как делать свою работу легче и быстрее. Даже если это всего лишь новый подход к рутинным делам, вы почувствуете энтузиазм.

Рыбы

Этот день напомнит, что любой путь начинается с первого шага. Прислушайтесь к своей жажде новых впечатлений и открытий – и позвольте ей вести вас вперед.