С 1 октября часть россиян сможет воспользоваться кредитными каникулами

Самозанятые и субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут взять кредитные каникулы с 1 октября.

Ранее соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Изменения вступают в силу с нового месяца.

Каникулы можно будет взять раз в пять лет сроком на шесть месяцев по каждому из кредитов. Льгота распространяется на займы, полученные по программам льготного кредитования.

Каникулы предоставят, если сумма займа не превышает 10 миллионов рублей для самозанятых, 60 миллионов рублей для микропредприятий, 400 миллионов рублей для малых предприятий и один миллиард рублей для средних предприятий.

В период действия каникул начисление процентов по договорной ставке сохранится, они будут ежемесячно капитализироваться.

Ранее Госдума одобрила поправку к закону "О потребительском кредите", который предусматривает кредитные каникулы при рождении ребенка.