Поженившиеся Дранга и Муцениеце будут жить с Харламовым

25 августа Агата Муцениеце и Петр Дранга поженились. Влюбленные сыграли свадьбу в кругу самых близких. Говорят, пара потратила на торжество несколько миллионов рублей. Интересно, что актриса предстала перед гостями в наряде, который максимально не привлекал внимание к ее изменившейся фигуре. Дело в том, что Агата ждет ребенка от Петра.

Причем слухи об интересном положении Муцениеце ходили еще с весны. Однако лишь в начале лета актриса подтвердила, что действительно ждет ребенка.

Сейчас же стало известно, где будут жить после свадьбы Агата и Петр. Молодожены переезжают в особняк в подмосковном поселке Княжье озеро. Как утверждает "Светский хроник", их соседями станут юморист Гарик Харламов, актер Дмитрий Нагиев, певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, актриса Мария Миронова.

Везде коттеджи в европейском стиле, озера, парки. Есть рестораны, спортклубы, частный детский сад. Въезд по пропускам.

В таком поселке небольшие дома стоят от 55 миллионов рублей, а вот ценник на коттеджи попросторнее стартует от 85 миллионов рублей.