Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным может состояться на этой или в начале следующей недели.

Об этом политик рассказал во время общения с журналистами. Кроме того он отметил, что недоволен продолжением боевых действий на Украине, а Россия виновна в затягивании достижения мирного урегулирования украинского конфликта

О возможности телефонного разговора с Путиным Трамп говорил и ранее. Так, 7 сентября он рассчитывал на беседу "в ближайшие дни", а 4 сентября – "в ближайшем будущем". Путин, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что открыт к разговору.

15 августа Трамп и Путин провели трехчасовую встречу на Аляске в Анкоридже. Москва и Вашингтон назвали ее продуктивной.