Собянин: Москва продолжает масштабную работу по поддержке Луганска и Донецка

В Луганске с началом нового учебного года открылась гимназия, восстановленная при поддержке московского правительства. Как сообщил сегодня Сергей Собянин в социальных сетях, столица проводит масштабную работу по поддержке городов-побратимов.

В Луганске и Донецке московские специалисты восстанавливают дома и соцобъекты, создают общественные пространства. Ремонтируют мосты, путепроводы и отделения почтовой связи. Мэр подчеркнул: они возвращают населённые пункты к жизни, работая в сложных и порой опасных условиях.

До декабря приведут в порядок более 170 многоквартирных домов. Продолжат восстановительные работы и в следующем году.