Блиновская может освободиться до конца года

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Эксперты же полагают, что по "королеве марафонов"и ей подобным давно плачут и другие статьи уголовного кодекса.

Однако сейчас стало известно, что приговор никак не может вступить в силу. Якобы с момента приговора было пять попыток апелляционной жалобы. Сама Блиновская по-прежнему находится в СИЗО, где день считается за полтора, что позволяет ей сокращать срок пребывания за решеткой.

Защита "королевы марафонов", как утверждает SHOT, намеревается продлить ее нахождение в следственном изоляторе и избежать этапирования в колонию. Для этого нужно найти место в хозотряде и оставить Блиновскую отбывать срок в СИЗО, где осужденные выполняют различные хозяйственные работы — приготовление пищи, разнос еды арестантам, уборка, мытьё посуды, стирка и т.д. За это они получают стаж и зарплату, а главное, существенно сокращают срок.

Чтобы провернуть эту схему, нужно согласие осужденного и решение начальника СИЗО. Тогда уже к концу года Елена Блиновская сможет рассчитывать на УДО и встретить Новый год на свободе.

Кстати, всего "королева марафонов" находится под стражей 867 дней: 271 день — под домашним арестом и 596 дней — в СИЗО. По меркам ИК — это 1030 дней (почти три года).