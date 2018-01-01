На футболиста Смолова завели уголовное дело после драки в "Кофемании"

На Федора Смолова возбудили уголовное дело после драки в кафе в Москве, которая произошла в конце мая этого года. Об это сообщает RT со ссылкой на свои источники.

Подтверждения этой информации пока нет. Сам Смолов еще не прокомментировал новость. По какой статье возбуждено уголовное дело, неизвестно.

Драка с участием Федора Смолова произошла 28 мая в кафе "Кофемания" на Никитской улице. По одной из версий, люди за соседним столиком громко обсуждали футболиста. Это ему не понравилось, завязалась драка. Пострадавшие написали заявление в полицию. Также сообщалось, что полиция не стала возбуждать дело по факту конфликта.

Позднее стало известно, что у Федора Смолова вымогали деньги за то, чтобы видеозапись драки не попала в интернет. В начале июля футболист извинился за свое поведение.

Примечательно, что в этом же кафе на Никитской в октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили двух московских чиновников.