Дуров назвал Telegram инструментом протестов против Макрона

Российский бизнесмен и сооснователь Telegram Павел Дуров восхитился французами на фоне протестов в стране.

Мессенджер стал инструментом протестов во Франции. После восьми лет правления Эммануэля Макрона жители страны устали от "показного пиара и позерства властей", подчеркнул бизнесмен.

"Горжусь тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона", - написал он в соцсети Х.

8 сентября уже второе французское правительство ушло в отставку при президенте Эммануэле Макроне. Новым премьер-министром назначен Себастьен Лекорню.

Сегодня во Франции пройдут акции протеста под лозунгом "Заблокируй всё" и забастовки против решения властей из экономии не индексировать пенсии и соцвыплаты по инфляции.