Новые ракетные удары российские войска нанесли минувшей ночью по глубоким тылам ВСУ на Украине. Атакованы склады с боеприпасами и военные объекты националистов в Виннице, Житомире и Ивано-Франковске.

В Сумской области ВСУ практически не оказывают сопротивления в Юнаковке. Националисты цепляются только за окраины. Идет ликвидация нескольких разрозненных очагов. Юнаковка - стратегически важный населенный пункт. Именно туда откатились бандеровцы после террористической вылазки в Курскую область. Она связывает райцентр - Сумы - с приграничьем.

Пытаясь удержать Юнаковку, ВСУ постоянно перебрасывали в населенный пункт штурмовые бригады и иностранных наемников. За время боев противник потерял там убитыми свыше 3 тысяч человек.

Стремительно меняется обстановка в Донецкой республике. Российский авангард подошел к Ямполю. До него меньше километра. Севернее наши бойцы ведут бои в поселке Заречное. В Красноармейске от бандеровцев освободили территорию городского шахтоуправления. Это был один из главных укрепрайонов в городе.