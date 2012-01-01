Создавая будущее: как Москва помогает Луганску и Донецку построить новую мирную жизнь

Московским строителям пришлось проделать огромную работу. В этой луганской школе не просто провели косметический ремонт, а полностью заменили инженерные системы, отремонтировали фасад, кровлю. И по самым современным стандартам.

Власти Москвы помогают налаживать нормальную жизнь в новых регионах. Особое внимание столица уделяет помощи городам-побратимам - Донецку и Луганску. В Луганске скоро примет учеников музыкальная школа. С 2012 года здание было заброшено, поэтому многое пришлось полностью демонтировать. Сейчас московские строители возводят внутренние перегородки на первом этаже.

Также силами столичных специалистов в городе ведется масштабная реконструкция городской больницы.

"Принято решение применить фасадные панели и вентилируемый фасад, это необходимо для того, чтобы сохранить тепло в здании", - рассказал Александр Матузов, заместитель начальника центра по подготовке производства.

Основа любого города - дороги. Вот, к примеру, мост через реку Ольховка и путепровод над железнодорожными путями, в свое время они пережили два пожара. При Украине работала лишь одна половина дороги, вторая много лет была заброшена, ее просто своевременно не достроили. Московские специалисты практически полностью пересобрали его. И наконец главная транспортная артерия города готова к работе.

При поддержке шеф-региона в Луганске преображают общественные пространства. На месте заброшенных пустырей и старых парковок теперь появляются современные скверы. Особую радость горожан вызвало возвращение исторических фонтанов, которые всегда были визитной карточкой Луганска. А молодежь уже облюбовала новый кинотеатр под открытым небом.

Облик Донецка тоже меняется благодаря московским строителям. Один из объектов - корпус больницы имени Калинина, который ВСУ обстреливали специально. Сейчас уже готовы фасад, кровля, вставлены окна. Прокладывают системы водоснабжения, канализации, отопления.

Скоро в столице ДНР откроет двери современный молодежный центр. Уже сейчас его называют самым большим в России. Спортивные залы, коворкинги, студии видео и аудио записи, лекционные залы, интерактивный музей "Моя история".

"Это действительно уникальный объект для Донецка, да и для всей Республики. Каждый квадратный метр здания и территории рассчитан и распланирован. Предусмотрена кровля с террасой, на которой можно будет проводить презентации, собрания и другие мероприятия, необходимые для молодежи", - отметил Евгений Быков, представитель подрядчика шеф-региона.

Как шеф-регион столица помогает построить Луганску и Донецку новую современную мирную жизнь. В двух городах уже реконструировали более двух тысяч объектов. И работа продолжается. Анна Абросимова, Андрей Пашутин, Дмитрий Лукиных, ТВ ЦЕНТР.