В Никитинском ботаническом саду идет "каннский фестиваль"

Желтые и оранжевые, розовые и коралловые, малиновые, ярко-красные и даже в крапинку - под сенью многовекового кедра настоящий тропический карнавал.

"Коллекция Никитского сада является самой большой в Российской Федерации и включает 59 видов, сортов и гибридных форм. Уникальность этой коллекции состоит в том, что она практически на 40% состоит из сортов собственной селекции", - отметила Наталья Зубкова, старший научный сотрудник лаборатории цветоводства НЦЦ НБС.

Широколистные, как банан, высокие, до трех метров, и стройные, словно тростник. Канны - одни из самых необычных растений в мире. Их асимметричные бутоны похожи на перья Жар-птицы, вот только эти яркие языки пламени вовсе не лепестки - стаминодии. Тычинки, которые изменила эволюция. Пыльцы на них нет, зато для пчел и шмелей - удобная посадочная площадка, а главное - заметная.

Канны появились в Крыму в первые годы основания Никитского Ботанического сада в начале 19 века и очень быстро распространились по всему южному берегу. Здесь же появились первые отечественные сорта. Ежегодно ученые представляют новые гибриды.

Красота канн – страшная сила. Семена – настоящее оружие. Гладкие, твердые как камень и идеально откалиброванные. Известно, что во время восстания сипаев 1857 года против Британской Империи индийские повстанцы использовали зерна как дробь, отсюда и название - "индийские пули". Из них делали бусы, четки и музыкальные инструменты, например, маракасы. А в Боливии одно время их использовали как эталон для взвешивания золота.

Первые канны привезли на наш континент из Нового света, и они сразу же стали популярны у садоводов Южной Европы. А вот у себя на родине это тропическое растение долгое время считалось не декоративным, а сельскохозяйственным. Дело в том, что в корнях некоторых сортов содержится до 27% крахмала. Поэтому в таких странах, как Индия, Австралия или Индонезия, эти диковинные цветы до сих пор выращивают в промышленных масштабах.

Впрочем, больше всего садоводы все-таки ценят канны за продолжительность цветения. Наблюдать эту экзотическую красоту можно с весны до первых осенних заморозков.