Анисина рассказала, как ее бросил Авербух: "Мечта рухнула!"

Мало кто помнит, что свою спортивную карьеру Марина Анисина начала с Ильей Авербухом. Пара подавала большие надежды, выигрывала и даже готовилась к Олимпиаде. Однако внезапно Марина узнала, что Илья принял решение уйти от нее к другой женщине. Его заинтересовала фигуристка Ирина Лобачева. Выяснилось, что у спортсменов вспыхнул роман.

Для Марины эта новость стала ударом. Она не плакала и даже сама начистоту поговорила с Ильей Авербухом, который все "ждал". После этого Анисина стала искать другого партнера. Им оказался француз Гвендаль Пейзера.

В интервью YouTube-шоу "Каток" фигуристка призналась, что ей пришлось перебраться во Францию и сменить гражданство ради участия в Олимпиаде. Причем первое время спортсменке было очень сложно, ведь она не знала французского, а по-английски говорила с трудом.

"Гвендаль половину не понимал. Два раза он отказывался, говорил: "Эта русская сумасшедшая". Я его и трясла, и чего только не было! Но благодаря его родителям, которые очень хотели, чтобы он катался… Там подход совсем другой. Не было дисциплины", - отметила Анисина.

В результате Марина и Гвендаль выиграли Олимпиаду. На втором месте оказались Авербух и Лобачева. "Была ли мотивация выиграть именно у них? Нет, не было мести. У меня просто была мечта стать олимпийской чемпионкой. А тут мечта рухнула! Мне это, конечно, сил дало", - призналась фигуристка.