ФСБ предотвратила убийство важного сотрудника российского ОПК

Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске агента украинской разведки, который планировал убить одного из ведущих сотрудников российского предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Как рассказали в ведомстве, преступник был завербован разведкой Минобороны Украины через мессенджеры. По указанию куратора мужчина должен был с помощью самодельного взрывного устройства убить сотрудника предприятия ОПК.

В ходе обысков у задержанного изъята переписка с куратором, инструкции по изготовлению СВУ и ядовитых веществ.

Возбуждено дело о приготовлении к теракту.