Белгородские ТЦ приостановили работу

В Белгороде и Белгородском районе временно приостановили работу крупных торговых центров из-за оперативной обстановки.

Меры связаны с атаками БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Сегодня украинские беспилотники нанесли массированный удар по Белгороду. Было атаковано здание правительства – оно получило повреждения фасада и остекления. По предварительным данным, пострадавших нет.

Всего средства ПВО за минувшую ночь сбили 122 вражеских БПЛА над территорией России.