Аллегрова раскрыла, чем занимается вне сцены: "Делаю все, чего была лишена многие годы"

Ирина Аллегрова считается одной из самых успешных, популярных и востребованных певиц в отечественном шоу-бизнесе. Несмотря на то, что она завершила активную гастрольную деятельность, иногда исполнительница все же выходит на сцену. Например, артистка приняла участие в фестивале "Новая волна", который прошел в Казани.

Не секрет, что Ирина Аллегрова дружна с Игорем Крутым, выступившим организатором культурного мероприятия. Певица и композитор даже спели вместе. "Наши творческие лодки много лет плывут рядом; иногда они уходят в автономное плавание, потому что каждому из нас интересно пробовать что-то новое, но потом обязательно сходятся вновь — как сегодня. Для меня каждое такое возвращение — праздник, потому что Игорь всегда умудряется предложить что-то интересное, способное меня реально "зажечь", - призналась певица в новом интервью Mash.

Вне сцены Ирина Аллегрова не сидит без дела. Артистка много времени уделяет не только самой разной деятельности, но и близким. "В основном наслаждаюсь семейным покоем: пеку хлеба, смотрю сериалы, читаю книги, общаюсь с близкими — в общем, делаю всё то, чего была лишена многие годы своей карьеры", - рассказала Аллегрова.

Певица много общается с внуком Александром. Вместе с ним "Императрица отечественной сцены" слушает рэп. "Иногда бывает интересно послушать, что в ходу у молодежи. Здесь меня отлично просвещает мой внук Саша, большой знаток рэпа... Гламурный рэп, который бездумно копирует "черную" культуру Америки, не заходит категорически. А вот честный рэп, в котором слышен реальный голос молодежи, слышна та музыка улиц, которая раньше жила в рок-н-ролле... Здесь есть много интересного. Рада, что Саша любит именно такой рэп", - отметила артистка.

А еще Ирина Аллегрова путешествует. В последнее время певица очень полюбила Алтай.