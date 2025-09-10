Подробности уголовного дела против Смолова: сколько лет грозит футболисту

В СМИ появились новые подробности об уголовном деле, которое якобы возбудили в отношении футболиста Федора Смолова.

Как выяснил telegram-канал SHOT, на футболиста завели уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса — "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". По этой статье Смолову грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Впрочем, футболист может отделаться условным сроком, считает доктор юридических наук Сергей Алексеев. По его словам, все зависит от степени утраты трудоспособности потерпевшего и степени телесных повреждений.

"Если будет доказано уголовное правонарушение и судом будет вынесен соответствующий приговор, то возможно и наказание с лишением свободы. Как правило, оно назначается условно в таких ситуациях. В реальности Смолов отбывать срок не будет", - сказал юрист в интервью РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на Федора Смолова возбудили уголовное дело после драки в кафе в Москве, которая произошла в конце мая этого года. Подтверждения этой информации пока нет. Сам Смолов еще не прокомментировал новость. По какой статье возбуждено уголовное дело, неизвестно.