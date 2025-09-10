В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в знак недовольства экономическими мерами правительства.

В среду во Франции начались акции протеста под лозунгом "Заблокируй всё" и забастовки против решения властей из экономии не индексировать пенсии и соцвыплаты по инфляции.

Как ождается, по стране пройдут порядка 700 акций, к ним присоеденяться более 100 тысяч человек. Правоохранительные органы опасаются беспорядков и провокаций, передает РИА Новости. Среди протестующих замечены бывшие участники движения "Желтые жилеты".

8 сентября уже второе французское правительство ушло в отставку при президенте Эммануэле Макроне. Новым премьер-министром назначен Себастьен Лекорню.