Подруга раскрыла детали развода Диброва: "Полина ушла от него "в одних трусах"

Дмитрий и Полина Дибровы разводятся. Жена шоумена увлеклась другом семьи, миллиардером Романом Товстиком. То, что бизнесмен женат и воспитывает шестерых детей, Полину не смутило. Ради рыжеволосой красавицы мужчина оставил супругу и внушительное потомство, подал на развод и, по слухам, купил любовное гнездышко для новой зазнобы за более чем 100 миллионов рублей.

И если Товстики расстались со скандалом, то развод Дибровых в Сети называют образцовым. Дмитрий ни единого плохого слова не сказал в адрес Полины, хотя, как говорят в близком окружении, измена для него стала настоящим ударом, потому что ведущий был абсолютно уверен и в жене и в крепости своего брака. Тем не менее, после расставания Дибровы не только сумели сохранить видимость хороших отношений, но даже вместе проводили сыновей в школу 1 сентября.

Предполагалось, что в ходе развода Дмитрий и Полина должны были поделить имущество: загородный дом, квартиры в Москве и автопарк, однако говорят, что этого не случится. Некая подруга сообщила, что Дибров не говорит плохо о Полине, потому что так прописано в мировом соглашении. В свою очередь, жена не претендует ни на что при разводе.

"Полина ушла от него "в одних трусах". Ушла, в чем пришла, все это документально оформлено. Так что Дибров с финансовой точки зрения в плюсе, а мог бы остаться без половины имущества и сбережений, да еще и с выплатой больших алиментов. Как минимум тысяч 300 (в общей сумме) ему пришлось бы каждый месяц отдавать бывшей жене", - рассказала приятельница "КП".

По ее словам, Дмитрий "скрепя сердце" принял предложение Романа Товстика и заключил мировое соглашение с Полиной. "Все имущество и банковские счета остались во владении и распоряжении Димы. Полина отказалась на что-либо претендовать", - сообщила подруга Дибровой.

Также она отметила, что пара договорилась не прописывать единоличную опеку. Сыновья будут жить и с ведущим, и с матерью. Кстати, говорят, что в настоящее время с Дибровым находится старший наследник. Младшие пока остались с Полиной.