Муж призвал располневшую Наташу Королеву взять себя в руки

Наташа Королева вышла в свет и пообщалась с журналистами. Популярная певица не скрывает, что в последнее время поправилась. Артистка призналась, что была бы не прочь сбросить порядка пяти килограммов, но пока у нее не получается. Известная исполнительница откровенно сказала, что любит вкусно поесть.

При этом супруг Наташи Королевой, артист Сергей Глушко, более известный под звучным псевдонимом Тарзан и до недавнего времени успешно зарабатывающий в качестве стриптизера, тщательно следит за собой и не позволяет себе ничего лишнего. О том, как он реагирует на изменившуюся фигуру супруги, журналисты спросили у Наташи Королевой.

"Я? На диете? Муж не гоняет, но ненавязчиво говорит — пора", - со смехом сообщила "Звездачу" певица.

Кстати, в Сети судачат, что лишним весом страдает не только Наташа Королева, но и ее единственный сын Архип Глушко. Особо наблюдательные поклонники судачат, что после женитьбы на бывшей стриптизерше Мелиссе Фокс наследник "русалки" сильно поправился. Комментаторы в Сети высказали мнение, что Мелисса буквально закормила любимого мужчину.