Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети

Новая эра московского электротранспорта. Уникальная трамвайная линия - первая в России. Без нависающих проводов, выступающих из асфальта рельсов и вагонов со складным пантографом. Самый современный маршрут столицы открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"Построена новая ветка трамвая. Прямо по проспекту Сахарова. В центре города. Сама по себе она может быть и небольшая – 2 километра, - но очень важная. Почему очень важная? С помощью этой линии удалось соединить Павелецкий вокзал с Площадью трех вокзалов. Ну и в дальнейшем до конца 2025 года будет запущен один диаметральный маршрут 27 километров. И в 2026 году - еще один диаметральный маршрут 30 километров. То есть в Москве появляется маршруты, которые проходят через центр города", - сказал мэр.

По самому современному маршруту столицы плавно движется трамвай нового поколения "Львенок - Москва". Его особенность – автономный ход. Вагон создавался специально для этого транспортного проекта.

"Чтобы запустить эту линию, пришлось создать новый тип трамваев, потому что здесь нет тяговых подстанций, и нужен был трамвай с автономным ходом. Такой трамвай тоже создан. Сегодня будет запущен. Это односекционный трамвай. До конца года будут запущены уже трехсекционные трамваи с автономным ходом, которые позволят пройти по центру города", - добавил Собянин.

Новый маршрут №90 соединяет сразу четыре железнодорожных вокзала и дает прямую пересадку на пять линий метро и две станции МЦД. Интервал движения - 5 минут. Двухкилометровый проспект Академика Сахарова трамваи проходят без подключения к контактной сети - исключительно на батареях.

По новой технологии укладывали даже рельсы – в монолитном шумо- и вибропоглощающем фибробетоне, который должен прослужить полвека. Движение трамвая стало тихим и плавным.

На маршруте работают 20 односекционных "Львят" - вместимость каждого вагона более 110 человек. В салоне - кондиционеры, медиаэкраны, зарядки, низкий пол, адресное открытие дверей, полная адаптация для маломобильных пассажиров и тех, кто с багажом, колясками или велосипедами.

Автономные трамваи - это только начало. Уже к концу 2025 года будет проведен первый трамвайный диаметр - длинный маршрут нового поколения, соединяющий юго-запад города с востоком.