В московских школах и садах началась сезонная вакцинация от гриппа

В Москве стартовала сезонная вакцинация от гриппа. От опасного вируса начали прививать и детей в столичных школах и садах.

Процедура проходит без отрыва от учебы, нужно только согласие родителей. Приезжает не один врач, а бригада медиков. Перед процедурой детей осматривают, измеряют температуру, и только после этого медсестра делает прививку. Современная вакцина - четырехвалентна, то есть защищает от четырех штаммов, к тому же она не содержит консервантов.

Взрослые прививку от гриппа могут сделать в поликлиниках города, а еще в мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Применяются только ин-активированные вакцины: в них нет живого вируса, так что они не могут вызвать заболевания.