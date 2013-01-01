Врачи Филатовской больницы спасли двухлетнего ребенка, выпавшего из окна пятого этажа

С детской любознательностью двухлетний Искандер изучает интерьер больничного коридора. Уверенно шагает, задает вопросы. Словом, обычный ребенок. Сегодня – выписка. Врачи и родители, знающие предысторию месяца жизни мальчика, только сейчас могут, что называется, выдохнуть.

"Все хорошо. Оба легких вентилируются, он сам дышит. Прекрасно себя чувствует. Начал понемногу разговаривать. Весь свой словарный запас вспомнил", - говорит мама.

Все это заслуга врачей Филатовской больницы и результат их профессиональной командной работы. Искандер выпал из окна 5 этажа. Фатального удара о землю удалось избежать благодаря ограждению палисадника. На него мальчик и упал плашмя - грудной клеткой.

"В момент травмы у него произошел отрыв бронха правого легкого, то есть правое легкое полностью выключилось из вентиляции. Левое легкое - травма, ушиб. К сожалению, дети в таком состоянии погибают. Либо на месте, либо в первые часы и дни после", - рассказал Александр Разумовский, заведующий отделением торакальной хирургии Филатовской больницы, главный детский хирург города Москвы.

Все эти события происходили за две тысячи километров от столицы. С призывом о помощи в Филатовскую обратились коллеги из Уфы. Состояние больного критическое, и спасти его могло либо чудо, либо хирурги и реаниматологи с золотыми руками. Ведь врачей, способных справиться с такой задачей, в стране единицы. Транспортировку ребенок не переживет. Медлить тоже нельзя. Врачи решают срочно выезжать к больному и на месте проводить операцию с применением новейшей технологии ЭКМО.

"Она позволяет отключить ребенка во время операции от аппарата ИВЛ, дает уникальную возможность хирургу спокойно работать, провести сложное хирургическое вмешательство, и при этом состояние ребенка не дестабилизируется", - отметила Елена Зильберт, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Филатовской больницы.

В Филатовской накоплен большой опыт оперативных вмешательств на дыхательных путях с использованием ЭКМО - с 2013 года проведено почти 100 операций. Случай Искандера – второй в России. И для врачей стал профессиональным вызовом. Когда состояние мальчика стабилизировалось, его без опаски привезли на долечивание в Москву. Сейчас Искандер практически здоров и ждет выписки.