Россия назначила нового генконсула в Нью-Йорке

Новым генконсулом России в Нью-Йорке назначили Алексея Маркова.

Смена генконсула произошла на фоне диалога по вопросам двусторонних отношений и консульского взаимодействия. Перед Марковым стоят задачи по развитию культурных и экономических связей между Москвой и Вашингтоном, сообщили в пресс-службе МИД России.

Согласно опубликованному документу, приказ о вступлении Маркова в должность генконсула уже подписан и вступил в силу. Марков сменил на должности Александра Захарова, занимавшего пост генконсула с ноября 2023 года.

Марков состоит на дипломатической службе с 2003 года. Он работал как в центральном аппарате министерства и за рубежом на различных должностях. Дипломат награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.