Столичный Роспотребнадзор проведет день открытых дверей

День открытых дверей для предпринимателей проведет 11 сентября столичный Роспотребнадзор. Бесплатные консультации можно получить как по телефону, так и лично.

Специалисты будут принимать с 12 до 16 часов в центральном управлении ведомства в Графском переулке, а также в территориальных отделах. Обратиться можно по вопросам организации питания, надзора за услугами и товарами для детей и подростков, защите прав потребителей.

Адреса и телефоны отделов опубликованы на официальном сайте Роспотребнадзора.