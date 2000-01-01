Шедевр конструктивизма: как возвращают к жизни Дворец культуры завода "Серп и молот"

В форме этого здания можно увидеть молот с наковальней, а в закругленном козырьке над входом - серп. Новаторское, модное решение для 20-х годов прошлого века остается таким и сейчас. Дворец культуры завода "Серп и молот" - яркое воплощение конструктивизма, русского архитектурного авангарда. Теперь светлое здание на вершине холма у Андроникова монастыря снова выглядит как и сто лет назад. Реставраторы укрепили фундамент и стены, заменили кровлю, воссоздали оригинальные фасады и окна, отремонтировали парадную лестницу.

В годы промышленного бума культурная жизнь кипела в заводских ДК, а "Серп и молот" был одним из самых известных дворцов в столице. Рабочие завода обеспечивали металлом весь Советский Союз, а здесь отдыхали семьями. Женщины от цеховых станков переходили к балетным - во дворце была хореографическая студия и народный театр. Десятилетиями работали фото- и киноклуб, клуб коллекционеров и аквариумистов

В 90-е "Серп и молот" утратил статус дворца культуры - здание начали сдавать в аренду, оно постепенно разрушалось. В 2000-е собственник, переделывая помещения под ночной клуб, уничтожил оригинальные интерьеры - департамент культурного наследия инициировал судебное дело. Памятник отстояли.

"В настоящий момент специалисты приводят в порядок внутренние фасады и планируется к воссозданию спортивный корпус дворца культуры. Планируется, что комплексные работы будут завершены до конца 2026 года", - сообщил Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия города Москвы.

Пришлось снять и наслоения реставрации 50-х, когда здание "украсили" в духе сталинского ампира. Первоначальный лаконичный облик уже вернули главному фойе.

"Все бетонные конструкции и все, что мы с вами видим, было воссоздано вновь - пространство было практически разрушено, и его исторический облик был утерян. Сегодня видим пространство практически завершенное", - указал Руслан Корниенков, директор по развитию компании-инвестора.

Здесь выступали Владимир Высоцкий, Анна Герман и многие звезды советской эстрады. Театральный зал возрождали буквально из руин - восстановили высокое сценическое пространство с лестницами, оркестровую яму. Вернут и утраченные балконы по периметру.

Возрождают не только архитектуру, но и содержание. "Серп и молот" так и останется домом культуры - здесь планируют проводить концерты и спектакли, выставки и лекции, открыть клубы и мастерские. Как и задумывалось сто лет назад, это место снова станет центром общественного притяжения.