Массовые протесты парализовали Париж и другие крупнейшие города Франции

Улицы крупных городов заблокированы мусорными баками. Полыхают костры. Протестующие размахивают дымовыми факелами. Хаос и вакханалия. Призыв к всеобщей забастовке с лозунгом "Заблокировать всё" французы исполнили. Крупные федеральные трассы перекрыты. Движение полностью парализовано. В Париже митингующие заняли трамвайные и автобусные депо. Около 800 человек взяли в кольцо окружную дорогу. Толпа прорвалась к зданию Северного вокзала. В Ренне подожгли автобус. В Марселе попытались заблокировать железнодорожную станцию, но не вышло. Полицейские разгоняют толпу, в ход идут дубинки и слезоточивый газ.

Люди громят магазины и бьют витрины. Требуют, чтобы правительство ушло в отставку.

"Назначение Лекорню - провокация! Нам не нужен ни военный бюджет, ни бюджет жесткой экономии! Нам нужны деньги на общественные нужды, на школы, на больницы", - говорит Кристофер Лаланд, представитель профсоюза школьных учителей.

Президент Макрон при этом назначает на должность премьера того, кто, очевидно, продолжит курс на жесткую экономию. Себастьян Лекорню вступает в должность сегодня - территорию вокруг Матиньонского дворца на левом берегу Парижа заранее оцепили, чтобы протестующие не смогли помешать церемонии инаугурации. Оппозиция не готова принимать поражение - вечером планируют подать прошение об импичменте Эмманюэля Макрона.

"Правительство Франсуа Байру пало вчера. Эмманюэль Макрон должен последовать его примеру, поскольку сегодня он несет ответственность как за нестабильность в стране, так и за неуважение к избирательному праву и за то, что совершил государственный переворот, лишив народ права голоса в июне и в июле прошлого года", - сказала Матильда Пано, председатель партии "Непокоренная Франция".

80 тысяч силовиков, которых МВД страны в срочном порядке вывело на улицы, не справляются. Профсоюзы при этом призывают усиливать забастовки. 200 человек арестованы.