Дан старт восьмому сезону программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле"

В Москве дали старт восьмому сезону Всероссийской образовательной программы развития молодежного предпринимательства "Я в деле".

Обучение пройдут десятки тысяч студентов и школьников. Мероприятие состоялось в центре современных технологий "Кибердом", где были развернуты интерактивные зоны и выставки различных проектов. В том числе - и от участников прошлых сезонов этой образовательной программы.

"Еще 30 тысяч студентов получат первый опыт, первые сделают шаги в своей предпринимательской истории. Часть, как мы знаем, сделает стартапы, которые потом передаем в более опытные акселераторы. Часть найдут поддержку в виде капитала", - рассказал Алексей Нечаев, председатель партии "Новые люди", депутат Государственной думы.