Ксения Бородина съехала от детей

Ксения Бородина прославилась после того, как стала ведущей реалити-шоу "Дом-2". Однако сейчас она задействована не только в этом скандально известном телепроекте, но и в других программах. Ксения по праву считается одной из самых востребованных и успешных ведущих. Кроме того, говорят, Бородина неплохо зарабатывает на рекламе в социальных сетях.

График популярной ведущей расписан на недели вперед. Так, после продолжительного отпуска, который она провела с мужем Николаем Сердюковым и детьми за границей, Ксения снова приступила к работе. Ей даже пришлось на время съехать от наследниц и новоиспеченного супруга.

"Мой дом на ближайшие два месяца – с переездом меня, получается. Загруженный график, перекусы на ходу, тренировки, но я стараюсь все успевать", - сообщила Бородина в своем официальном телеграм-канале, опубликовав фотографию вагончика, который обычно подгоняют для съемок. Однако она не стала уточнять, в каком новом проекте задействована.

Напомним, Ксения Бородина и Николай Сердюков в начале лета стали мужем и женой, а 23 июня с размахом отпраздновали это событие. Свадьба прошла в живописной подмосковной усадьбе. Телеведущая за вечер сменила три платья, жених переодевался дважды. Для молодых и гостей пели Владимир Пресняков, Иванушки International, Zivert, Akmal’ и Artik & Asti.

Поговаривают, что на праздник потратили около десяти миллионов рублей, из них только три миллиона ушло на декор — огромные серебряные сферы. Бородина не скрывает, за свадьбу платила она, и делала все так, как ей хотелось.