Волочкова обнародовала слова, сказанные Пугачевой

Анастасия Волочкова после завершения профессиональной балетной карьеры продолжает выступать. Балерина дает бесплатные представления. Причем в них задействованы не только детские танцевальные коллективы, но и бывшие партнеры Анастасии по балету. В новом интервью Волочкова сообщила, что перед концертами принимает специальное лекарство, которое выводит лишнюю жидкость из организма. Делает она это, чтобы партнерам было легче ее поднимать.

49-летняя балерина в очередной раз подчеркнула, что успеха добилась исключительно своим трудом и железной дисциплиной, поскольку пришла в балетное училище, не имея никаких данных. "Мой пример для детей и людей старшего поколения заключается в том, что все возможно. Добрые люди, не жалейте, пожалуйста, сил для достижения своей цели", - призвала Анастасия.

Волочкова то и дело сталкивается с критикой в Сети. Однако балерина старается на нее не реагировать. "Если про вас что-то пишут, значит вы что-то значите в этой жизни. Как говорила мой добрый друг Алла Пугачева, пусть лучше говорят, чем не говорят", - передала слова Примадонны Волочкова.

При этом балерина высказала мнение, что лучше быть предметом зависти, чем сострадания, передает Starhit.