Кремль отреагировал на инцидент с дронами над Польшей

Кремль не стал комментировать инцидент с дронами, который якобы произошел над Польшей. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот вопрос является прерогативой Министерства обороны.

"Мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции", - сказал он (цитата по ТАСС).

Песков отметил, что Варшава не запрашивала контактов с Москвой из-за ситуации с БПЛА.

Кремль также обратил внимание, что западные страны ежедневно обвиняют Россию в провокациях, при этом даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию.

Ранее польские власти заявили, что якобы российские дроны залетели в воздушное пространство Польши. Несколько из них, по уверению премьера страны Дональда Туска, были сбиты. Никаких доказательств принадлежности дронов России Варшава не представила.

При этом в НАТО отказались считать предполагаемый инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши "атакой".