Ксения Раппопорт приехала к Аглае Тарасовой, задержанной с наркотиками

Аглаю Тарасову, дочь актрисы Ксении Раппопорт, задержали в аэропорту Домодедово. У артистки нашли наркотики. В отношении звезды фильма "Лед" возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотиков". Аглае грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

5 сентября суд отклонил ходатайство следствия о заключении под домашний арест Тарасовой. Ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Так, артистке запрещено пользоваться связью и выходить из дома с полуночи до шести часов утра. Аглаю освободили из-под стражи в зале судебных заседаний.

Сейчас же стало известно, что спустя несколько дней после разгоревшегося скандала мать, актриса Ксения Раппопорт, навестила Аглаю Тарасову. Она около трех часов находилась в квартире дочери, после чего быстро покинула подъезд и уехала на элитной иномарке, передает SHOT.

Отмечается, что сама Аглая не выходит из дома после заседания суда. Все необходимое ей доставляет помощник.