Массовая эвакуация объявлена в Вильнюсе из-за пожара вагонов с газом

Вагоны с газом горят на окраине Вильнюса, власти объявили эвакуацию в радиусе километра от места происшествия. Спасательные службы получили сообщение о пожаре в среду утром.

В районе станции раздавались взрывы. По данным полиции, в это время недалеко находился поезд, следовавший в Калининград, состав перенаправили на другие пути. Эвакуация жителей была объявлена в 14:00.

Как сообщили в Департаменте пожарной охраны, горит станция, куда завозят сжиженный газ и где его заливают в стационарные контейнеры. По предварительным данным, загорелись восемь вагонов, в результате пожара и взрывов пострадал рабочий станции, его отвезли в больницу. В полиции заявили о техногенном характере аварии, были нарушены условия эксплуатации, передает РИА Новости.