Шедевры Архипа Куинджи представят в Русском музее

Такого Куинджи не видели уже лет 20. Самая полная коллекция мировых шедевров русского художника. Картины для выставки собирали по всей стране. "Березовую рощу" - классику пейзажной живописи - одолжила петербургскому музею Третьяковская галерея.

"Все детали, начиная с этих травок, наклоны деревьев, этот ручеек, просвечивающая листва - здесь нет случайностей", - отметил Сергей Кривонденченков, куратор выставки, ведущий научный сотрудник Русского музея, доктор искусствоведения.

От тьмы к свету в поисках завершенной формы. Залы Русского музея раскрывают грани творчества мастера, стиль которого неподражаем. Даже его незаконченная работа "Крым" не оставляет у зрителей сомнений - это Куинджи.

Кажется, Архип Куинджи действительно видел больше. Его способность различать тончайшие оттенки цветов впечатлила даже Репина. Мастер света и феномен русской живописи - так говорят сейчас об импрессионисте. Современники же сравнивали Куинджи с Моне.

"Моне один. Куинджи тоже неповторим. Критики говорили - так все просто, а защитники говорили - если просто, то повторите. Но ни у кого не получилось повторить. Повторить Моне невозможно. Повторить Куинджи тоже невозможно", - рассказал Сергей Кривонденченков.

Неповторимые закаты, восходы, воздух, туман и горные вершины. Так радугу написать мог только Куинджи. Для этих иллюзий света кураторы выставки создали аллюзию уютной мастерской.

И лишь в одном зале почти кромешная темнота и ночное небо - точная копия звездной карты 14 марта 1880-го. День, когда великий князь Константин Константинович увидел творение художника, с которым потом никогда не расставался.

Главная иллюзия Куинджи - лунная ночь на Днепре. Он первым в России устроил выставку одной картины и показал полотно в своей темной петербургской мастерской. Уж не сам ли химик Менделеев смешивал краски художнику, гадали зрители и заглядывали за шедевром - нет ли тут лампы. Иначе почему она так светится. Волшебство или особая техника- новаторская для того времени.

Сенсация вернисажа - Христос в Гефсиманском саду. Картина впервые покинула Крым - долгие годы ее видели только посетители Воронцовского дворца.

"Иллюзия света и цвета - образ той загадки, которой является сам Куинджи, главная загадка в истории пейзажной живописи - она никем не разгадана до конца", - сказала Алла Манилова, генеральный директор Государственного Русского музея.

"Лунные" краски, битум, золотая подложка - искусствоведы и эксперты все еще гадают, в чем секрет Куинджи. Сам он не оставил прямых ответов. Художник не вел дневников - стеснялся своей хромающей грамотности. Но его талант, отточенный годами упорных поисков совершенных сочетаний цвета и формы, вписал Куинджи в энциклопедию мирового искусства.