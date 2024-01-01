Спасет ли химиотерапия Кейт Миддлтон? Онколог раскрыл правду

В марте 2024 года Кейт Миддлтон появилась перед народом после длительного отсутствия. Принцесса Уэльская записала видео, в котором сообщила, что у нее диагностировали рак. Злокачественное новообразование нашли у жены принца Уильяма во время операции на брюшной полости в январе прошлого года.

Когда Кэтрин пропала на несколько месяцев, появились самые разнообразные слухи. Говорили, что принцесса прячется после побоев мужа, что Кейт вообще сбежала из дворца, а самые желтые британские СМИ и вовсе пустили слух, что Миддлтон либо мертва, либо в коме. Вся эта нелепица вынудила принцессу раскрыть свой диагноз. Кейт призналась, что не хотела бы публичного обсуждения ее болезни, тем более, что все самое страшное позади, мол, она проходит курс лечения и прогноз благоприятный.

Терапию Кэтрин завершила осенью 2024-го. Еще пара месяцев ушла на восстановление сил. Уже в декабре принцесса провела рождественский концерт и сияла как никогда раньше. 2025-й год Миддлтон встретила в прекрасной форме, она стала чаще появляться публике, практически полностью вернулась к исполнению королевских обязанностей. Но летом принцессе снова стало хуже. Один из ее выходов был отменен за несколько минут до начала мероприятия, а затем Кейт вышла в свет в нелепом парике. Пошли слухи, что химиотерапия не помогла жене Уильяма.

Однако профессор Бирмингемского университета Эндрю Беггс развеял страхи людей. Он в беседе с Daily Express сообщил, что Миддлтон с большой долей вероятности удастся победить болезнь. Принцессе 43 года и ее организм еще молод. "Молодые люди также лучше переносят более высокие дозы химиотерапии, и поэтому им могут быть назначены более сильные схемы лечения, которые с большей вероятностью убьют все оставшиеся клетки", — рассказал онколог.

Профессор молекулярной онкологии в Университете Уорика Лоуренс Янг согласен с коллегой. По словам эксперта, шансы Миддлтон на выживание очень высоки. Рак у монаршей особы, скорее всего, выявили на ранних стадиях, когда химиотерапия очень эффективна.

Кенсингтонский дворец до сих пор скрывает, какой именно вид рака нашли у Кейт Миддлтон. Также официально не сообщалось, на какой стадии находится недуг монаршей особы. Поэтому эксперты могут лишь в общих чертах описывать происходящее с принцессой, как на самом деле обстоят дела, знает лишь сама Кэтрин и ее лечащий врач, а они молчат.