Минобороны прокомментировало инцидент с дронами над Польшей

Минобороны России ответило на обвинения Польши из-за инцидента с БПЛА. В ведомстве заявили, что объекты для поражения в Польше при массированном ударе по предприятиям украинского ВПК не планировались.

"Максимальная дальность полёта применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км", - говорится в заявлении ведомства.

Там добавили, что готовы провести консультации с минобороны Польши по этому вопросу.

Ранее польские власти заявили, что якобы российские дроны залетели в воздушное пространство Польши. Несколько из них, по уверению премьера страны Дональда Туска, были сбиты. Никаких доказательств принадлежности дронов России Варшава не представила. При этом в НАТО отказались считать предполагаемый инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши "атакой".

Ранее на сообщения о беспилотниках над Польшей отреагировал Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Запад постоянно обвиняет Россию в провокациях, не предоставляя никаких доказательств.