ПВО сбила три десятка дронов днем 10 сентября

Киевский режим в течение дня 10 сентября продолжил попытки атаковать дронами российскую территорию. Противовоздушная оборона нейтрализовала 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, средства ПВО с 11:15 до 14:00 мск перехватили 25 дронов ВСУ над Белгородской областью. Четыре беспилотника уничтожено над акваторией Черного моря, два дрона - над территорией Курской области, один – над Краснодарским краем.

Ранее в Минобороны сообщили о работе ПВО с полуночи до пяти утра 10 сентября. В этот период уничтожено и перехвачено 122 вражеских беспилотника. В частности, 21 дрон сбит над Брянской областью, по 11 дронов - над Белгородской, Курской областями и Краснодарским краем. Как стало известно, в Белгороде из-за угрозы воздушной атаки закрыты торговые центры.