Пугачева с блестящими от слез глазами впервые объяснила, почему покинула Россию: "Я не хотела уезжать"

Алла Пугачева три года назад спешно собрала чемодан, взяла детей и из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 улетела из России. Поговаривали, что Примадонна наняла частный борт за 4 миллиона рублей, чтобы побыстрее добраться до Израиля.

Накануне отъезда исполнительница хита "Арлекино", как писала пресса, забрала из элитной Первой московской гимназии документы Гарри и Лизы – личные дела двойняшек, сведения об их успеваемости, грамоты, награды и медицинские карты. Чемоданы тоже собирали спешно, брали самое необходимое, чтобы на первое время хватило.

Многих все это время мучил вопрос, почему Алла Борисовна так поступила, ведь ее не признавали иноагентом, никак не ограничивали деятельность. Да, за несколько дней до этих событий иностранным агентом был признан Максим Галкин, но юморист около полугода уже не жил в России и из-за границы нес полную околесицу о своей Родине.

В интервью иноагенту Екатерине Гордеевой Пугачева впервые объяснила свой поступок. Отъезду Примадонны предшествовало одно событие — Алла Борисовна летала в Израиль на лечение. Тогда многие противники певицы устроили ей травлю.

"Такое началось! Священник Ткачев заявил: "Какое счастье! Очистился воздух". А я и не собиралась, не хотела уезжать. Потом накинулись какие-то люди, что-то писали на "Останкино", сплошные оскорбления. И начинаешь думать, а что тут делать тогда?" — призналась артистка.

Но самое страшное началось после того, как Максима Галкина признали иноагентом. Детей Пугачевой стали обзывать одноклассники, им устроили настоящий буллинг. Вспоминая то время, Алла Борисовна не могла сделать эмоций, ее глаза блестели от слез.

"Когда Лиза и Гарри пошли в школу, а дети — "добрые", они начали троллить: "Вы дети шпионов, у вас папа иноагент". Мы собрали чемоданчики. С собой у нас было 30 тысяч долларов, которые можно было провезти, и уехали в Израиль. Скажу честно, это была такая острая боль для меня, что это так происходит", — поделилась Пугачева.