Потери Вооруженных сил Украины в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции составили 1 325 военнослужащих. Как уточнили в Минобороны России, противник потерял до 170 человек в зоне ответственности группировки войск "Север", свыше 250 – в зоне группировки "Запад".

По данным военного ведомства, более 155 боевиков ликвидировали подразделения группировки "Южная", 455 - "Центр", более 230 - "Восток" и 65 – группа "Днепр". Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS. Также сбита управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 225 беспилотников.