Трамп потребовал смертной казни для убийцы беженки с Украины

Преступника, убившего в США украинскую беженку Ирину Заруцкую, следует казнить. На этом настаивает американский президент Дональд Трамп, хозяин Белого дома написал об этом в соцсети Truth Social.

Президент США назвал преступника "животным", которое так жестоко убило прекрасную молодую девушку с Украины, приехавшую в Америку в поисках мира и безопасности. По словам Трампа, он должен быть подвергнут "быстрому" суду и приговорен только к смертной казни: другого варианта быть не может, уверен американский лидер.

6 сентября в штате Северная Каролина ранее судимый за кражи, разбой и хранение оружия 34-летний Декарлос Браун-младший убил беженку с Украины. Полиция задержала убийцу сразу после нападения. Трамп пообещал разобраться в этом преступлении.